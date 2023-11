Die britische Boygroup Take That hat ihren Kulthit "Back for Good" bei "Wetten, dass..?" performt. Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald standen am Samstagabend ohne Bandkollegen Jason Orange in Offenburg auf der Bühne. Erst am Freitag hatte Take That ein neues Album herausgebracht. Ursprünglich gehörte auch Robbie Williams zu der Band. Er war im vergangenen Jahr zu Gast bei "Wetten, dass..?".