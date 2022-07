Es soll ein Fest der Kulturen und Menschen entlang des Flusses sein: Die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm, Gunter Czisch (CDU) und Katrin Albsteiger (CSU), haben am Freitag das Internationale Donaufest eröffnet. Von einem Boot aus, einer sogenannten Ulmer Schachtel, begrüßten sie unter musikalischer Begleitung am Nachmittag die Gäste an den beiden Uferseiten. Zur Eröffnung sollte am Abend unter anderem noch der Journalist Heribert Prantl über die Zeitenwende in Europa und den Krieg in der Ukraine sprechen.