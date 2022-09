Die Polizei hat sich mit dem Auftakt des 175. Cannstatter Volksfestes in Stuttgart zufrieden gezeigt. "Da war alles in Ordnung, alles unauffällig", sagte eine Sprecherin am Samstag. Größere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Die Veranstalter sprachen von einem "schönen Auftakt". Eine ausführliche Bilanz des ersten Wochenendes soll es am Sonntag geben.