Rund 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden vom kommenden Wochenende an auf dem 175. Cannstatter Wasen erwartet - das bedeutet auch viel Trubel für die Polizei. Auf dem Festgelände seien uniformierte und zivile Streifen unterwegs, die vor allem das junge Publikum im Blick haben und vor zu viel Alkohol warnen sollen, teilte die Polizei in Stuttgart am Mittwoch mit. Denn mit zu viel Alkohol intus steige auch die Gewaltbereitschaft. Außerdem achte die Polizei auf den Missbrauch und das Fälschen von Ausweispapieren.