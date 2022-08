Feuerwerkskünstler aus mehreren Ländern erleuchten seit Freitagabend beim Festival "Flammende Sterne" in Ostfildern wieder den Nachthimmel mit ihrer Pyrotechnik. Nach zweijähriger Corona-Pause erwarten die Veranstalter bis zum Sonntag mehrere Zehntausend Besucher. Nach dem österreichischen Beitrag am Freitagabend zünden am Wochenende auch Teams aus Deutschland und Italien ihre musikbegleiteten Feuerwerke. "Die Teilnehmer haben dabei alle die gleichen technischen und budgetären Grund-Voraussetzungen", sagte Festivalsprecherin Elke Cosmo. "Was sie daraus machen, liegt in ihrer Hand." Eine Jury bewertet die Shows und vergibt dafür Punkte.