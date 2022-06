Ein 25-Jähriger soll in einer Wohnung im Ostalbkreis seine ein Jahr jüngere Freundin geschlagen, gewürgt und mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit übergossen haben. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, 48 Kräfte der Feuerwehr säuberten und lüfteten die Wohnung in Schwäbisch Gmünd, teilte die Polizei mit.