Der neue musikalische Leiter des Bayreuther "Ring des Nibelungen", Cornelius Meister, fühlt sich "wohl und heimisch" in der Produktion, die er kurzfristig vom an Corona erkrankten Pietari Inkinen übernommen hat. Meister sollte ursprünglich bei den Richard-Wagner-Festspielen am 25. Juli die Eröffnungspremiere "Tristan und Isolde" dirigieren. "Ich will nicht verheimlichen, dass mich die Situation in einen Gewissenskonflikt gestürzt hat. Denn in der Tat haben wir diese "Tristan"-Produktion über Monate hinweg gemeinsam vorbereitet. Für mich ist eine Produktion nicht etwas, das austauschbar ist wie ein Kühlschrank zweier Marken. Ich fühle mich üblicherweise als Teil einer Produktion", sagte Meister der Deutschen Presse-Agentur in Bayreuth.