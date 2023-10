Das Festspielhaus Baden-Baden setzt im kommenden Jahr verstärkt auf den Tanz und probt künstlerisch den Spagat. Das mit 2500 Plätzen größte deutsche Opernhaus will neben der Präsentation von Stars den "Weg der Entdeckungen gehen". Musik und Tanz sollen in Baden-Baden gleichermaßen erlebbar sein. "Wir werden zu einem Mehr-Generationen-Haus werden müssen", sagte Intendant Benedikt Stampa am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms 2024.