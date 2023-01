Polizei ermittelt nach tödlichem Brand in Oberderdingen

Nach dem Wohnhausbrand mit einem Toten in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) laufen nun die Ermittlungen zur Brandursache. Das Haus sei ersten Einschätzungen zufolge einsturzgefährdet, was die Begehung erschwere, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Einer Polizeimitteilung zufolge liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Ein 81 Jahre alter Mann war bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Montagabend gestorben. Eine weitere Bewohnerin, die Ehefrau des 81-Jährigen, blieb unverletzt. Das Haus habe schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Flammen gestanden, berichtete die Feuerwehr.

