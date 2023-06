Wegen der Trockenheit hat es am Samstag vier kleinere Brände in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis gegeben. Wie die Polizei vermutete, wurden die Brände meist durch fahrlässiges Verhalten verursacht.

Demnach brannten am Neckarufer in Mannheim etwa 12 Quadratmeter Wiese und Gebüsch, weil Menschen eine Feuerstelle nicht vollständig gelöscht und zurückgelassen hatten. Ebenso habe in Mannheim ein Gestrüpp an einem Basketballfeld Feuer gefangen. Auch dort hätten sich zuvor Menschen aufgehalten, sagte ein Sprecher der Polizei. Was genau den Brand verursacht hatte, sei jedoch unklar. In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) gerieten laut Polizei der Rasen und Gartenabfälle auf einem Grundstück in Brand. Auch hier war die Brandursache zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen, verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.

In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) wollten drei Kinder auf einem Feldweg ein kleines Lagerfeuer zünden. Dies brannte laut dem Sprecher jedoch stärker, als die Kinder vermutet hatten. Wegen der Rauchentwicklung sei schließlich die Polizei alarmiert worden. Als die Streife eintraf, hatte der Vater der Kinder den Brand mit Wasser aus einem nahe gelegenen Bach gelöscht. Auch hier blieben alle Beteiligten unverletzt.

Die Polizei warnt vor der hohen Brandgefahr aufgrund der aktuellen Trockenheit. Grillen, Entzünden von Lagerfeuern oder Rauchen in der Natur sei zu unterlassen.

