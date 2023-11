Beim Brand eines Wohnhauses in Drackenstein (Kreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend in dem unbewohnten Haus ausgebrochen. Nachbarn hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.