43-Jährige stirbt bei Brand in Mannheim

Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim ist eine 43-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden war, ist dort gestorben, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen, wie es hieß.

Als die Helfer am Montag am Einsatzort eingetroffen waren, stand ein Zimmer einer Dachgeschosswohnung in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt. Die 43-jährige war aus der Brandwohnung geborgen worden. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar.

