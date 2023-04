Ein Wohnungsbrand auf einem Balkon in Karlsruhe hat einen Sachschaden angerichtet. Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Balkongegenstände fingen mutmaßlich wegen eines technischen Defekts Feuer, wodurch die Scheiben der Wohnung zersprangen und Rauch in die Wohnung gelang, wie die Feuerwehr berichtete. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Binnen kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Rund 20 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude vorsorglich verlassen. Die Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.