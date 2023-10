Bei einem Brand in einem Karlsruher Autohaus am Montagabend ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.