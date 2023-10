Eine brennende Kerze ist vermutlich die Ursache für ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, retteten die Bewohner des Gebäudes sich nach Ausbruch des Brandes am späten Montagabend unverletzt ins Freie. Der Mann, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Durch Feuer und Löschwasser entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro, wie es weiter hieß. Ob die Kerze umgefallen war oder der Mann sie unbeaufsichtigt in der Wohnung hatte stehen lassen, ist noch unklar.