Beim Brand einer Scheune im Rems-Murr-Kreis ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus zunächst unklaren Gründen am Donnerstag in Rudersberg ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Die Scheune brannte vollständig ab - auch die darin befindlichen Fahrzeuge und landwirtschaftlichen Geräte wurden zerstört. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt.