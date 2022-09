Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind vier Menschen leicht verletzt worden. Vermutlich habe ein unbeaufsichtigter Topf mit Öl auf einem Herd den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten demnach am Montagabend Rauch im dritten Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.