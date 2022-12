Nach einem Brand in der S-Bahn-Station Feuersee in Stuttgart ist der Zugverkehr am Mittwochabend wieder freigegeben worden. "Alle S-Bahn-Linien können wieder regulär verkehren", teilte die S-Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Vorübergehend könne es allerdings noch zu Fahrplanabweichungen kommen.