Drei Wohnhäuser haben im Stadtzentrum von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gebrannt. In den Gebäuden wohnen rund 40 Menschen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Informationen konnten alle Bewohner unverletzt gerettet werden. Das Feuer war am Mittwoch in einem Haus ausgebrochen und auf die anderen beiden übergegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der entstandene Schaden und die Ursache des Brandes waren zunächst unklar.