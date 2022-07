Inflation, Gas-Mangellage, die schier endlose Pandemie: Das Land geht finanziell harten Zeiten entgegen. Und mit ihnen die Kommunen. Bevor es im Herbst womöglich ganz dicke kommt, haben sich Regierung und Städte und Gemeinden nochmal zusammengerauft.

Nach langem Hin und Her haben sich Land und Kommunen auf die Verteilung der Kosten für ukrainische Flüchtlinge in Baden-Württemberg geeinigt. Die Landesregierung ging zwar nicht auf alle Forderungen von Kreisen, Städten und Gemeinden bei den Kosten für Geflüchtete in diesem Jahr ein, legte aber Geld für den Kita-Ausbau und den Rettungsschirm für den Öffentlichen Nahverkehr oben drauf.