Ungeachtet der Appelle zur Mäßigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne) haben die Ressorts kräftige Mehrausgaben beantragt. Obwohl im geplanten Doppelhaushalt 2023/2024 nur 890 Millionen Euro für zusätzliche Ausgaben zur Verfügung stehen werden, haben die Ministerinnen und Minister von Grünen und CDU Bedarfe in Höhe über 7,6 Milliarden Euro angemeldet, hieß es am Montag in Regierungskreisen in Stuttgart. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Südwest Presse" darüber berichtet. Die Haushaltskommission der Regierung will in gut einer Woche entscheiden, wofür noch zusätzliches Geld ausgegeben werden soll.