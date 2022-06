Mit dem Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas durch den Bund droht nach Einschätzung des baden-württembergischen Finanzministers Danyal Bayaz eine Vervielfachung der Gaspreise. «Das geht an die Substanz von Bürgern und Unternehmen und erhöht die Risiken der öffentlichen Haushalte massiv», schrieb der Grünen-Politiker am Donnerstag auf Twitter. «Der Staat wird dennoch nicht in der Lage sein, alle Konsequenzen aufzufangen.»