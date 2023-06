Ein mehrjähriges Fangverbot von Felchen am Bodensee hätte aus Sicht der Berufsfischer mit härteren Schritten unter anderem gegen Kormorane verhindert werden können. "Das Felchenfangverbot ist der kleinste Faktor zur Schonung des Fischbestandes im See", sagte die Vorsitzende des Verbands der Badischen Berufsfischer, Elke Dilger, am Donnerstag. "Jeden Tag holt der explodierende Kormoranbestand am See Tonnen von Fisch aus dem See. Fisch, welchen wir dem Kormoran zum Fraß überlassen."