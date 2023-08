In den Schlachthöfen Baden-Württembergs sind in der ersten Jahreshälfte erneut weniger Tiere geschlachtet worden. Von Januar bis Juni wurden insgesamt gut 2,0 Millionen Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde zu rund 224.170 Tonnen Fleisch verarbeitet, wie das Statistisches Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Zahl der geschlachteten Tiere um 9,1 Prozent zurück. Bei der Schlachtmenge betrug das Minus 4,0 Prozent.