Ein Linienflugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart ist am Mittwoch vom Lichtstrahl eines Laserpointers getroffen worden. Der Pilot habe die Maschine sicher landen können, teilte die Polizei in Aalen mit. Der Pilot habe den Strahl wahrgenommen, sei aber nicht beeinträchtigt worden. Am Abend stieg ein Polizeihubschrauber bei Schorndorf auf, um nach der Person mit dem Laserpointer zu suchen. Zunächst wurde niemand gefunden.