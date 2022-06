CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel will am ursprünglichen Ziel der grün-schwarzen Landesregierung festhalten, 1000 Windräder im Südwesten zu errichten. «Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, 1000 Windräder zu bauen. Das Ziel geben wir jetzt auch nicht so schnell auf - wir hängen uns da jetzt richtig rein, dass wir es packen», sagte Hagel der «Heilbronner Stimme» (Samstag). Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte dieses Ziel Anfang Mai eigentlich aufgegeben.