Aus einem Baum nahe Freiburg hat die Bergwacht einen jugendlichen Schatzsucher gerettet. Einsatzkräfte befreiten den 17-Jährigen, der in 10 bis 15 Metern Höhe im Baum saß und nicht mehr weiterkam, wie die Bergwacht am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche war demnach am Montag beim Geocaching mit Kletterausrüstung auf den Baum gestiegen, um in der Krone nach einem "Schatz" zu suchen. Als er wieder hinunter wollte, blockierte sein Abseilgerät. Sein Vater, der mit ihm im Wald war, verständigte den Notruf.