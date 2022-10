Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn hat am Donnerstagabend Verkehrsprobleme in Freiburg ausgelöst. Die Linie 1 sei ebenso betroffen wie der Straßenverkehr, berichtete die Polizei. Die Ampelschaltung sei ausgefallen und an der Unfallstelle seien kurzfristige Vollsperrungen nötig. Die Straßenbahn entgleiste.