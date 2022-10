Mehrere TV- und Internet-Prominente haben am Donnerstag bei der Horror-Gameshow "Stream & Scream" ihren Mut beweisen müssen. Bei der Spielshow im Europa-Park Rust trafen sie am Abend etwa auf makabere Clownsfratzen und Untote. Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) ist Deutschlands größter Freizeitpark. Dort gibt es ab Freitag das Helloween-Event "Traumatica - Festival of Fear".