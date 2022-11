Mit einem Mahnmal erinnert die Stadt Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) neuerdings an die Opfer der Hexenverfolgung. "Wo einst beim Horber Galgen die vermeintlichen Hexen öffentlich enthauptet und ihre Leichname weithin sichtbar auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, steht nun auf sechseckigem Fundament eine dreiseitige Pfeilspitzenpyramide aus Cortenstahl", teilte die Stadt anlässlich der Enthüllung am Samstag mit.