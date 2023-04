Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Freudenstadt sind neun Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Sonntagnachmittag auf der B28 in Dornstetten aus bislang ungeklärten Gründen auf der Gegenspur in zwei entgegenkommende Fahrzeuge gekracht, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Wagen geriet dadurch wiederum auf die andere Fahrbahn und rammte ein weiteres Auto. Als Grund vermutet die Polizei eine Unaufmerksamkeit des 28-jährigen Unfallverursachers: Dieser habe offenbar seine Zigarette während der Fahrt aus der Hand fallen lassen und beim Wiederaufheben die Kontrolle über das Auto verloren.