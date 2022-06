Nach dem Brand in einem Asylbewerberheim in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) ist ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, ist der Mann dringend verdächtig, das Feuer gelegt zu haben. Er war bereits in der Brandnacht in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen worden. Der Wohnsitzlose hatte sich zuvor in der Unterkunft aufgehalten. Er war wegen anderer Delikte zur Festnahme ausgeschrieben.