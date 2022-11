Nach dem Fund einer mumifizierten Leiche im Landkreis Lörrach gibt es noch keine neuen Erkenntnisse zur Identität des Toten. Die Identifizierung kann nach Angaben eines Polizeisprechers von Montag noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Leiche war am 30. Oktober in einem Haus in Grenzach-Wyhlen gefunden worden. Die Todesursache ist aufgrund der langen Liegezeit nicht feststellbar, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Gewalt habe es nicht gegeben. Erst Anfang September war in Grenzach-Wyhlen eine weitere mumifizierte Leiche eines Mannes gefunden worden.