Ein Spiel zwischen Hoffenheim und Hertha in Sinsheim wird vor leeren Rängen ausgetragen. Foto

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim wird ein Testspiel im Trainingslager in Kitzbühel ohne Fans und Zuschauer austragen. "Aus Sicherheitsgründen muss die Partie leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden", schrieb die TSG am Donnerstag zu dem Test, der für Samstag (13.00 Uhr) gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam angesetzt ist. Gespielt werden soll über viermal 30 Minuten.

Hoffenheim bedauerte den Ausschluss von Zuschauern bei der Partie zum Abschluss des Trainingslagers. "Dieser Schritt hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Aus diesem Grund wurde die Partie in enger Absprache mit dem Ausrichtungsort und den Verantwortlichen von Feyenoord Rotterdam auch nicht offiziell angekündigt", hieß es in dem Statement. Weitere Details nannte der Verein nicht.

