Fast eine Stunde lang gut gespielt und dann hoch verloren: Der Karlsruher SC ist sehr unglücklich in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Der Knackpunkt war ein vermeidbarer Elfmeter nach knapp einer Stunde.

Nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit und fünf Gegentoren innerhalb von 20 Minuten hat der Karlsruher SC zum Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga ein Debakel erlebt. Der KSC verlor am Sonntag beim SC Paderborn mit 0:5 (0:0) und ist nach dem ersten Spieltag Tabellenletzter. "Die Niederlage ist in Ordnung, sie darf in dieser Höhe aber nicht passieren", sagte KSC-Trainer Christian Eichner.