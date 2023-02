Innenverteidiger Keven Schlotterbeck steht vor einem besonderen Spiel mit dem VfL Bochum. Der 25-Jährige, der vom SC Freiburg an den VfL ausgeliehen ist, zählt gegen die Breisgauer zur Bochumer Anfangself. Schlotterbeck ist einer von vier Neuen, die im Vergleich zur 0:3-Niederlage beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende in die Startformation des Revierclubs rücken. Auch Linksverteidiger Danilo Soares, Mittelfeldspieler Kevin Stöger und Offensivmann Takuma Asano sind neu dabei.