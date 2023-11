Hoffenheims Torwart Oliver Baumann in Aktion. Foto

Baumann verlängert Vertrag in Hoffenheim bis 2026

Fußball Baumann verlängert Vertrag in Hoffenheim bis 2026

Torwart Oliver Baumann geht in Hoffenheim in seine zweite Dekade. Ein Länderspiel fehlt dem Dauerbrenner noch.

Torhüter und Kapitän Oliver Baumann hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. "Ich bin in Hoffenheim zum deutschen Nationalspieler gereift und habe hier unter anderem bereits international in der Europa League und Champions League gespielt. Ich finde bei der TSG beste Voraussetzungen, um mich nach wie vor sportlich weiterentwickeln zu können", sagte der 33-Jährige in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag.

Baumann ist zwar schon länger Ersatztorhüter in der deutschen Auswahl, hat aber noch kein Länderspiel bestritten. "Grundsätzlich werden auf diesem Level nie Geschenke verteilt", sagte Matarazzo bei einer Pressekonferenz zur Baumanns Situation im Nationalteam. "Für mich ist er ein herausragender Torwart in der Bundesliga. Ich bin sehr froh und dankbar, ihn hier zu erleben. Jeder Tag mit Olli macht einfach Spaß."

Baumann war 2014 vom SC Freiburg in den Kraichgau gekommen. Mit bislang 342 Pflichtpartien ist er Rekordspieler der Hoffenheimer. Und mit insgesamt 437 Bundesliga-Einsätzen liegt er unter den noch aktiven Profis auf Platz drei: Nur Manuel Neuer (480 Spiele) und Thomas Müller (451) vom FC Bayern München haben mehr Einsätze vorzuweisen.

"Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen, ich fühle mich hier nicht nur von den Verantwortlichen, sondern auch den Fans enorm wertgeschätzt", sagte Baumann weiter. Für Geschäftsführer Alexander Rosen ist der Keeper "nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi, der mit seinen konstant starken Leistungen ein absoluter Erfolgsgarant für die TSG war und ist".

TSG-Mitteilung Baumann-Porträt auf TSG-Homepage