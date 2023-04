Der Mainzer Fußballtrainer Bo Svensson (43) hat den medialen Umgang mit seinem Stuttgarter Bundesliga-Kollegen Bruno Labbadia (57) kritisiert. Wenn man die Berichte sehe und sich Labbadias Tag in Stuttgart vorstelle, dann könne man sich denken, wie unangenehm das sei, sagte Svensson in der TV-Sendung "SWR Sport" am Sonntagabend.