Wataru Endo von Deutschlands erstem WM-Gruppengegner Japan träumt vom großen Sprung in den internationalen Spitzenfußball. "Das Ziel England habe ich noch immer im Kopf. Vor allem möchte ich einmal in der Champions League spielen, das sage ich ganz offen", sagte der 29 Jahre alte Profi vom VfB Stuttgart in einem Interview dem "Kicker" (Montag). Allerdings fühle er sich auch beim VfB, bei dem er seit 2019 spielt, wohl. "Der VfB hat vor 15 Jahren auch die Deutsche Meisterschaft geholt. Vielleicht ist das wieder möglich. Zunächst möchte ich mit dem VfB möglichst viel erreichen."

Für das WM-Duell mit Deutschland am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) hat Endo seine Mitspieler vor einem Bayern-Duo gewarnt: "Ich finde, Leroy Sané und Jamal Musiala sind aktuell die gefährlichsten deutschen Spieler, die richtig gut in Form sind. Auf sie müssen wir besonders aufpassen." Deutschlands Mannschaft beherrsche "die Ballkontrolle und das schnelle Kontern. Außerdem ist sie von jeder Zone des Platzes aus in der Lage, Tore zu erzielen". Endo wertet es als großen Vorteil, dass inzwischen so viele japanische Profis in europäischen Topligen spielen.

