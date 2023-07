Freiburgs Ritsu Doan in Aktion. Foto

Für Freiburgs Trainer Christian Streich hat der Ligaverbleib Priorität. Sein Offensivspieler Ritsu Doan hat höhere Erwartungen an den Sport-Club.

Der japanische Fußball-Nationalspieler Ritsu Doan hat sich eine erneut starke Saison mit dem SC Freiburg zum Ziel gesetzt und traut der Mannschaft die nächste gute Platzierung zu. "Top Sechs ist für mich realistisch, nicht die Top Vier, auch wenn es ein Traum wäre", sagte der 25-Jährige im Trainingslager im österreichischen Schruns der Deutschen Presse-Agentur, "aber wir müssen auf dem Boden bleiben."

Die Badener von Trainer Christian Streich hatten die vergangene Saison in der Fußball-Bundesliga als Fünfter abgeschlossen, die erstmalige Qualifikation für die Champions League hatte das Team im Saison-Endspurt verpasst.

"Es war die beste Saison meiner Karriere, auch wenn ich es immer noch besser machen kann", sagte Doan, der seine erste Spielzeit mit den Freiburgern hinter sich hat, über sich selbst. Wenige Tage nach seinem Wiedereinstieg beim Sport-Club fühlt er sich schon wieder "in Form" und gibt sich angriffslustig: "Ich habe viele Chancen in der Box kreiert, aber ich brauche bessere Abschlussqualitäten, weil ich mehr Tore schießen möchte - das ist ein realistisches Ziel für nächste Saison." In der vergangenen Bundesliga-Saison erzielte er fünf Tore.

Seine zwei WM-Tore für Japan gegen Deutschland (2:1) und Spanien (2:1) dürften dazu beigetragen haben, dass er in seiner Heimat Osaka noch bekannter wurde. "Wenn ich durch die Stadt gehe, kommen Menschen zu mir und wollen Fotos machen", berichtete Doan. "Niemand hatte gedacht, dass wir gegen so große Nationen gewinnen könnten", erklärte er. Jetzt will er aber erst mal wieder mit dem Europa-League-Teilnehmer Freiburg national und international glänzen.

