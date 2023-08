Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim will die vermeintlich kleine Herausforderung in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Fünftligist Rostocker FC mit Respekt und höchster Konzentration angehen. Das Weiterkommen sei zwar eine "Pflichtaufgabe", sagte der Coach des Ostalb-Clubs zwei Tage vor der Auswärtspartie am Sonntag (13.00 Uhr/Sky). Qualität setze sich aber nur durch, wenn die Einstellung stimme.