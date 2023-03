Sportchef Oliver Kreuzer vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC traut dem Ligarivalen 1. FC Heidenheim in dieser Saison den Aufstieg zu. Die Schwaben seien "ein Club mit gewachsener Mannschaft und gewachsener Struktur", sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Sie machen es Jahr für Jahr gut. Wenn sie Spieler verlieren, holen sie andere gute nach. Warum sollten sie dieses Jahr nicht mal dran sein mit dem Aufstieg?" Die Heidenheimer liegen vor dem Duell mit dem KSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf dem Relegationsrang drei. Die Karlsruher sind nach fünf Siegen in Serie Tabellenachter.