Kroatiens Linksverteidiger Borna Sosa vom VfB Stuttgart droht im WM-Achtelfinale am Montag gegen Japan auszufallen. Der 24-Jährige konnte am Sonntag wegen eines Infekts nicht am Abschlusstraining der Kroaten teilnehmen. Sosa hatte sich bereits am Samstag erschöpft gefühlt und Fieber bekommen.