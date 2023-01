Mit erheblichen Personalsorgen tritt der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Rückrunden-Start bei RB Leipzig an. Neben dem gesperrten Naouirou Ahamada und den Langzeit-Ausfällen Dan-Axel Zagadou sowie Borna Sosa werden dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten auch die verletzten Tiago Tomás und Silas Katompa Mvumpa sicher fehlen. Tanguy Coulibaly und Laurin Ulrich stehen krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Trainer Bruno Labbadia will trotz der vielen Ausfälle aber nicht jammern und bei den formstarken Leipzigern nicht zu defensiv auftreten.