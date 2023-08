Fußball-Drittligist SV Sandhausen muss lange Zeit auf Innenverteidiger Lucas Laux verzichten. Der 20-Jährige, der erst im Juli von Bundesligist Mainz 05 per Leihe an den Hardtwald gekommen war, hat sich nach einem Zusammenstoß im Training das Innenband und das vordere Kreuzband am linken Knie gerissen. Darüber informierte Sportdirektor Matthias Imhof in einer Club-Mitteilung.