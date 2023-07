Im einzigen Testspiel des neuntägigen Trainingslagers in Österreich hat der SC Freiburg 2:3 (2:0) gegen Bundesligakonkurrent VfL Wolfsburg verloren. Beide trafen sich auf halbem Weg zwischen ihren Trainingslagern in Zams (Tirol). Vor 700 Zuschauern erzielte Maximilian Breunig aus der U23 der Freiburger das 1:0. Zuvor hatte er bereits zwei gute Chancen ausgelassen. Der Wolfsburger Stürmer Jonas Wind scheiterte zweimal (30./60.) an SC-Torwart Florian Müller. Gespielt wurde über zweimal 60 Minuten, nach der ersten Stunde wechselten beide Trainer ihre komplette Elf aus.