Dem SC Freiburg droht vor dem nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) womöglich der Ausfall von Offensivmann Ritsu Doan. "Er muss in die Klinik. Einer hat richtig drüber gehalten bei ihm", sagte Trainer Christian Streich nach dem 3:0 (2:0)-Sieg seiner Mannschaft im zweiten Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstagabend. Man müsse sich den Fuß des Japaners nun anschauen und "es abklären", so Streich. Doan war gut 20 Minuten vor Ende der Partie ausgewechselt und durch Nils Petersen ersetzt worden.