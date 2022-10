Nach einem Bundesligaspiel sind in Stuttgart vier Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den Vfl Bochum. Ob auch Fans verletzt wurden, ist der Polizei zufolge noch unklar. Den Angaben zufolge rannten Anhänger des VfB Stuttgart an einem Polizeiauto vorbei, das einen Fanmarsch begleitete, und wichen von der vorgeschriebenen Route ab. Die Beamten hätten die Fans aufgefordert, zum Hauptbahnhof zu gehen, woraufhin es zu Gewalt gekommen sein soll.