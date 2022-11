Der Nachlass von Fußball-Weltmeister Horst Eckel (1932-2021) ist bei einer öffentlichen Auktion in Mannheim für insgesamt etwa 250.000 Euro versteigert worden. Als begehrtestes Exponat wurde Eckels Trikot aus dem WM-Finale in Bern 1954 am Samstag von einem anonymen Telefonbieter für 78.000 Euro gekauft. Derselbe Bieter ersteigerte auch Eckels WM-Goldmedaille für 76.000 Euro und Eckels Endspielschuhe für 20.000 Euro.