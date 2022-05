Beim Platzsturm nach dem erreichten Klassenerhalt des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga sind mehrere Menschen verletzt worden. Das meldete die Stuttgarter Polizei im Anschluss an den 2:1 (1:0)-Sieg des VfB gegen den 1. FC Köln. Mindestens ein Fan musste in ein Krankenhaus gebracht werden.